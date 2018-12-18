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/ Южноуралец стал победителем Первых Студенческих Игр боевых искусств

Южноуралец стал победителем Первых Студенческих Игр боевых искусств

Владислав Скориков выступал в весовой категории до 67 килограмм.
сегодня в 18:42
  |  Спорт

В спортивном комплексе «Ершово» Одинцовского района Московской области прошел финальный этап Первых Студенческих Игр боевых искусств, в рамках которых прошли соревнования по айкидо, кикбоксингу, самбо, тайском боксу и всестилевому каратэ. Челябинскую область на представляли пять спортсменов, которые вернулись домой с наградами — одной золотой и четырьмя бронзовыми медалями.

Победителем Первых Студенческих Игр боевых Искусств стал челябинский тайбоксер Владислав Скориков. Ученик заслуженного мастера спорта Дениса Тябина выступал в весе до 67 кг. На пути к вершине пьедестала почета Влад Скориков в полуфинале в упорной борьбе взял верх над соперником из Крыма, а затем в финале уверенно выиграл у представителя Нижегородской области Артемия Самсонова и занял первое место. — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве спорта Челябинской области.

В категории до 75 килограмм бронзовую медаль завоевал Александр Хоменко. Южноуралец в полуфинальном поединке уступил бойцу из Алании и завоевал третье место. Кроме него, бронзовые награды достали Алексей Дмитриев, Сабухи Ибрагимов и Владимир Кротов.

Это были последние соревнования для южноуральских тайбоксеров в 2018. Соревновательный год для спортсменов и поклонников единоборств начнется 28 января, когда в Тюмени стартуют чемпионат и первенство Урало-Приволжской зоны России. Эти соревнования станут отборочными на Спартакиаду учащихся России, а также на первенство и чемпионат страны.

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