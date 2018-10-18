/ Боксер из Златоуста серией ударов и нокдауном завоевала «золото» первенства Европы

Россия привезла 19 медалей чемпионата.

Южноуральская спортсменка защитила честь школы бокса. Мария Берстенева из Златоуста одолела соперницу-сербку в категории до 63 килограммов. Серией ударов и нокдауном боксер в каждом раунде добывала победу, и в итоге завоевала «золото» первенства Европы.

Мария уверенно подошла к этим боям. На каждый давалась отдельная установка. Мы соперниц некоторых уже видели. Только немка была «темной лошадкой». Сильная черта Марии Берстеневой в том, что она слышит, что ей говорят тренеры и делает из этого выводы. Умеет перестраиваться по ходу боя. — рассказал наставник победительницы Антон Блинов.

Россияне завоевали на первенстве Европы 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых награды среди девушек, 5 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых медали.