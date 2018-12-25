/ РВК научит южноуральских студентов создавать стартапы

В вузах появится новый курс «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство».

Площадкой для проведения технологических конкурсов станет Челябинская область. Накануне правительство региона заключило соответствующий договор с Российской венчурной компанией. Благодаря нему в области также будут реализованы проекты и программы цифровой экономики, еще активнее станут стимулировать технологическое предпринимательство и венчурное инвестирование, будут развивать инновационные экомистсемы.

НТИ направлена на то, чтобы в регионах и стране развивались высокотехнологичные компании, создающие продукты на новых рынках с применением новых технологий. Сегодня на уровне страны и региона прикладывается много усилий, чтобы такие компании появлялись, выходили на рынок. А РВК в этом смысле является проектным офисом НТИ. Мы расширили инструменты сотрудничества: это создание уроков НТИ в школах, работа по инициативе с вузами, развитие акселерационных программ для стартапов высокотехнологичного бизнеса. — сообщила радио «Business FM Челябинск» директор центра кластерного развития региона Яна Коваленко.

Также соглашение, под которым поставили подписи губернатор Борис Дубровский и гендиректор, председатель правления РВК Александр Повалко, даст возможность «выращивать» собственные проекты Национальной технологической инициативы. Первыми шанс получат студенты, ведь в вузах появится новый курс — «Инновационная экономика и технологическое предпринимательство». Там будут учить делать стартапы.

Челябинская область уделяет особое внимание реализации Национальной технологической инициативы и проектам Цифровой экономики в регионе. Для этого мы выстраиваем системную работу с федеральными институтами развития, стараемся сформировать для наших компаний максимально эффективную экосистему, усиливаем взаимодействие науки, технологических предпринимателей, инноваторов, крупного и среднего бизнеса. И в целом создаем такие условия, чтобы лучшие учились у лучших. — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Важно отметить, что в Челябинской области уже есть «дорожная карта», формирующая условия для развития НТИ до 2019 года. По ней запустили «Точку кипения Челябинск», открыли регоператора «Сколково», запустили два Яндекс. Лицея и взяли курс на развитие робототехники. Кроме того, образовательные инициативы, акселераторные программы, хакатоны — постоянная повестка региона.