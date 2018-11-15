/ Две представительницы Челябинской области защитят честь России на соревнованиях по боксу

Спортивное мероприятие пройдет в столице Индии.

Две спортсменки из Южного Урала — Мария Сартакова и Анастасия Белякова — поборются за звание сильнейшей боксерши планеты на чемпионате мира по этому виду спорта среди женщин, который пройдет с 15 по 24 ноября в Нью-Дели, Индия. Девушки вошли в штаб национальной команды России по итогам международных стартов этого года и после проведения контрольных поединков на подмосковной базе сборной «Озеро Круглое».

Состязания в столице Индии состоятся на самой большой спортивной арене страны — стадионе имени Индиры Ганди, на котором проходили Игры Содружества 2010 года. Отметим, что Анастасия Белякова в марте победила на чемпионате России в Улан-Удэ, а на чемпионате Европы в Софии и Кубке Силезии в польском Гливице стала второй. Бронзовый призер чемпионата страны Мария Сартакова добыла «золото» международного турнира в Белграде и «серебро» соревнований памяти Ахмета Кемерта в Стамбуле. Ученица тренера Анатолия Игуменьшева заслужила в Турции приз «Лучшему боксеру турнира». — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта Челябинской области.

На предыдущем Чемпионате мира, который проходил в 2016 году в Астане, именно Анастасия Белякова принесла единственную награду сборную России. Тогда уроженка

Златоуста в финале уступила только француженке Эстель Моссели.

Отметим, что всего южноуральские боксеры завоевали на чемпионатах мира 4 награды. Анастасия Кулешова, кроме серебра 2016 года, имеет в своем активе «золото» чемпионата мира 2014 года. «uo;го»сандра Кулешова из Челябинска завоевала бронзу в весовой категории до 48 килограмм, а в 2012 году она же стала обладательницей «золота» в весе до 54 килограмм.