Победитель Европейских игр Денис Ярцев вернулся из Минска в Челябинск

Дзюдоист завоевал две золотых медали.

Триумфатор Европейских игр, южноуральский дзюдоист Денис Ярцев вернулся из Минска в Челябинск. Спортсмен выступал на соревнованиях в личном и командном смешанном турнире, завоевав в составе сборной России сразу две золотые медали — Европейских игр и чемпионата Европы.



Европейские игры приравняли к чемпионату Европы, поэтому победителям и призерам вручается два комплекта наград. Успех Дениса — значимое событие для всего южноуральского дзюдо. Мы верили и надеялись, что у него в Минске все получится. И рады, что турнир завершился на хорошей ноте. Не сомневаюсь, что его победа послужит стимулом для наших молодых дзюдоистов. — рассказал сайту «Первый областной» директор регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо Валерий Ширшиков.

Однако сам Денис Ярцев, несмотря на завоеванную медаль, остался недоволен итогом соревнований. Дело в том, что в первую очередь он делал ставку на личное первенство, где по итогу удалось занять лишь 7-е место.



Медали завоевал, а полного удовлетворения нет. Тем более, что в командном миксте я не боролся в финале. Да, завоеванные медали немного сгладили общее впечатление от турнира, но не потушили в полной мере огонь в душе, небольшой осадок остался. — сказал Денис Ярцев.

Отметим, что сейчас Дениса Ярцева ждут две недели отдыха, после которых он поедет на очередные международные старты. Задача спортсмена — набрать рейтинговые очки и войти в восьмерку сильнейших в мире, дабы пройти отбор на Олимпиаду-2020 в Токио. По словам тренера Виктора Мосейчука, это сложная, но выполнимая задача.

