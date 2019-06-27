Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.81 +0.29 71.38 +0.15
Челябинск
сейчас
 
+8 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Победитель Европейских игр Денис Ярцев вернулся из Минска в Челябинск

Победитель Европейских игр Денис Ярцев вернулся из Минска в Челябинск

Дзюдоист завоевал две золотых медали.
сегодня в 14:45
  |  Спорт
Триумфатор Европейских игр, южноуральский дзюдоист Денис Ярцев вернулся из Минска в Челябинск. Спортсмен выступал на соревнованиях в личном и командном смешанном турнире, завоевав в составе сборной России сразу две золотые медали — Европейских игр и чемпионата Европы.

Европейские игры приравняли к чемпионату Европы, поэтому победителям и призерам вручается два комплекта наград. Успех Дениса — значимое событие для всего южноуральского дзюдо. Мы верили и надеялись, что у него в Минске все получится. И рады, что турнир завершился на хорошей ноте. Не сомневаюсь, что его победа послужит стимулом для наших молодых дзюдоистов. — рассказал сайту «Первый областной» директор регионального Центра олимпийской подготовки по дзюдо Валерий Ширшиков.
Однако сам Денис Ярцев, несмотря на завоеванную медаль, остался недоволен итогом соревнований. Дело в том, что в первую очередь он делал ставку на личное первенство, где по итогу удалось занять лишь 7-е место.

Медали завоевал, а полного удовлетворения нет. Тем более, что в командном миксте я не боролся в финале. Да, завоеванные медали немного сгладили общее впечатление от турнира, но не потушили в полной мере огонь в душе, небольшой осадок остался. — сказал Денис Ярцев.
Отметим, что сейчас Дениса Ярцева ждут две недели отдыха, после которых он поедет на очередные международные старты. Задача спортсмена — набрать рейтинговые очки и войти в восьмерку сильнейших в мире, дабы пройти отбор на Олимпиаду-2020 в Токио. По словам тренера Виктора Мосейчука, это сложная, но выполнимая задача.
Спорт
Южноуральский дзюдоист завоевал две медали на соревнованиях в Минске
вчера в 14:25
Южноуральский дзюдоист завоевал две медали на соревнованиях в Минске
Спорт
Челябинские дзюдоисты завоевали 12 медалей на чемпионате УрФО
29.05.2019
Челябинские дзюдоисты завоевали 12 медалей на чемпионате УрФО
Спорт
Дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей на чемпионате России среди глухих
16.05.2019
Дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей на чемпионате России среди глухих
Спорт
Южноуральские дзюдоисты добыли три награды на чемпионате Европы среди полицейских
16.05.2019
Южноуральские дзюдоисты добыли три награды на чемпионате Европы среди полицейских
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Хоккей
Кубок Гагарина прибыл в резиденцию губернатора Челябинской области
сегодня в 19:11
Кубок Гагарина прибыл в резиденцию губернатора Челябинской области
Культура
Южноуралец снялся в двух новых клипах Ильи Найшуллера
сегодня в 18:49
Южноуралец снялся в двух новых клипах Ильи Найшуллера
Общество
Участники ралли «Шелковый путь» сделали остановку в Челябинске
сегодня в 18:10
Участники ралли «Шелковый путь» сделали остановку в Челябинске
Общество
В Челябинске прошли слушания по реконструкции улицы Дарвина
сегодня в 18:04
В Челябинске прошли слушания по реконструкции улицы Дарвина
Общество
В Челябинской области обещали и изготовили меч для Сергея Лазарева
сегодня в 17:55
В Челябинской области обещали и изготовили меч для Сергея Лазарева
Общество
В пустующем поселке в Челябинской области живет 90-летняя старушка
сегодня в 17:29
В пустующем поселке в Челябинской области живет 90-летняя старушка
Происшествия
В Челябинской области школьник свел счеты с жизнью
сегодня в 17:20
В Челябинской области школьник свел счеты с жизнью
Общество
Историю Троицка теперь рассказывают таблички с QR-кодом
сегодня в 17:04
Историю Троицка теперь рассказывают таблички с QR-кодом
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6