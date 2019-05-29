/ Челябинские дзюдоисты завоевали 12 медалей на чемпионате УрФО

Соревнования прошли в Тюмени.

Дзюдоисты Челябинской области завоевали 12 наград на чемпионате УрФО. Соревнования, которые были последним этапом отбора на чемпионат страны, прошли в Тюмени, сообщает пресс-служба министерства спорта Челябинской области.

Чемпионом УрФО стал Евгений Волосников из Челябинска (73 кг). «Серебро» выиграли Иван Сырцев (66 кг) и Анастасия Касьянова из Челябинска (52 кг), а также Михаил Будаков из Магнитогорска (81 кг). «Бронзу» получили магнитогорец Павел Юнусов (73 кг), челябинцы Билолиддин Абдалимов (60 кг), Александр Куликовских (66 кг), Дмитрий Зуев (81 кг), Василий Гогичаев (100 кг), Владлена Фарахутдинова (48 кг), Алевтина Гаитова (57 кг) и Екатерина Кошелева (свыше 78 кг). — рассказали сайту «Первый областной» в министерстве спорта Челябинской области.

В общекомандном зачете первое место заняли представители Тюмени, на счету которых 47 очков, второе и третье место достались командам Свердловской (39) и Челябинской (38) областей.

Всего в соревнованиях приняли участие 186 человек: 123 мужчины и 63 женщины. Отметим, что те, кто занял места с первого по пятое, прошли отбор на чемпионат России. Он состоится в Назрани в начале сентября.