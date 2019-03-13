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/ Фестиваль адаптивных единоборств пройдет в Челябинске в пятый раз

Фестиваль адаптивных единоборств пройдет в Челябинске в пятый раз

Участниками мероприятия станут около 100 участников из разных регионов России.
сегодня в 10:55
  |  Спорт

В Челябинске в пятый раз пройдет фестиваль адаптивных единоборств. Участниками мероприятия станут около 100 спортсменов из разных регионов России, в том числе из Челябинска, Екатеринбурга, Магнитогорска, Новосибирска, Кургана и Якутии. Фестиваль пройдет в эту субботу, 16 марта

Как отметили в пресс-службе министерства спорта Челябинской области в рамках фестиваля пройдут соревнования по дзюдо и каратэ. На татами выступят спортсмены с нарушением зрения, слуха, а также поражением опорно-двигательного аппарата.

Поддержать ребят придут президент союза ветеранов самбо и дзюдо им. Хариса Юсупова Виктор Бетанов, директор учебного центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Ширшиков, Заслуженный тренер России по дзюдо Александр Миллер, заслуженный тренер России по кикбоксингу Юрий Романов и другие именитые спортсмены, а также представители Законодательного собрания Челябинской области, Администрации города Челябинска. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства спорта.

Почетными гостями фестиваля станут руководители спортивных организаций, которые осуществляют работу по развитию спорт среди лиц с ограниченными возможностями. Поддержать ребят придут президент союза ветеранов самбо и дзюдо им. Хариса Юсупова Виктор Бетанов, директор учебного центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерий Ширшиков, Заслуженный тренер России по дзюдо Александр Миллер, заслуженный тренер России по кикбоксингу Юрий Романов и другие именитые спортсмены, а также представители Законодательного собрания Челябинской области, Администрации города Челябинска.

Отметим, что организаторами фестиваля выступают региональное министерство спорта Челябинской области, Управление по физической культуре и спорту администрации Челябинска, МБУ СШОР «Конас» г. Челябинска.

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