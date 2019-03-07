/ С активными жительницами Челябинской области встретился Борис Дубровский

Губернатор поздравил прекрасных дам с Международным женским днем.

Накануне Международного женского дня губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел праздничную встречу с женщинами, ведущими активную социальную, благотворительную и политическую деятельность. В честь Года театра встреча состоялась в государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова.

Вы вносите в этот мир добро и справедливость, нежность и любовь, красоту и гармонию. Добиваетесь успеха в самых разных сферах. Постарайтесь в эти праздничные дни забыть о работе и заботах. Пусть царит в душе хорошее весеннее настроение. — обратился с поздравлением к женщинам Борис Дубровский.

Подарком к весеннему празднику для прекрасных дам стала премьера пьесы Валентина Красногорова «Сейчас или никогда». В героях веселой, ироничной истории любви, каждый может узнать себя.

Персонажи пьесы не герои, они обыкновенные люди с их слабостями, колебаниями, сомнениями и изрядной долей эгоизма, зрители и узнают в них себя или видят в них какие-то черты своего характера. Они не очень счастливы, но страстно стремятся достичь счастья. Пусть эта погоня — бег на месте, пусть это шествие по кругу, пусть оно закончится тем, с чего и началось — не нам бросать в них камень. — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Отметим, что 2019 год в России объявлен Годом театра по инициативе президента Р Ф Владимира Путина. В январе 2018 года глава региона Борис Дубровский направил 50 миллионов рублей на поддержку государственных театров региона. Эти средства были направлены на создание новых спектаклей. Благодаря этому, сезон 2018/2019 в театрах региона начался с премьерных постановок.