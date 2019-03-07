Губернатор поздравил женщин с праздником и ответил на их вопросы.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел встречу с женским активом ветеранов Челябинска. На ней глава региона поздравил прекрасных дам с наступающим Международным женским днем, а также ответ на вопросы, касающиеся благоустройства города и развития экскурсионных маршрутов по историческим местам.

Сегодня предпраздничный день, звучат поздравления и добрые пожелания. Разрешите и мне поздравить вас с Международным женским днем. Спасибо за вашу активную гражданскую позицию. За то, что находите время и силы для общественной работы, делитесь с молодым поколением своей мудростью и жизненным опытом. Желаю вам в этот прекрасный день всего самого наилучшего! Крепкого здоровья, поддержки и заботы близких, радости и хорошего весеннего настроения! — поздравил женщин Борис Дубровский.

Больше всего женщин интересовал вопрос благоустройства Челябинска. Несмотря на то, что в последние годы данному вопросу уделяется особое внимание, в городе остаются места, требующие реконструкции. Челябинки уточнили будет дальше реализовываться областная программа «Реальные дела» и федеральная программа «Формирование комфортной городской среды».

В 2019 году только на программу «Формирование комфортной городской среды» мы выделили 1,5 миллиарда рублей. При этом снизили долю нагрузки на людей — в части софинансирования программы самими жителями. Вдвое больше к объемам прошлого года направляем на программу «Реальные дела» — это еще миллиард рублей. Этот проект я определил как один из приоритетных в год 85-летия Челябинской области, наряду с поддержкой старшего поколения, заботой о молодежи, улучшением экологии и модернизацией инфраструктуры. И если смотреть по отчетам предыдущих лет — это уже не десятки, а сотни отремонтированных объектов, благоустроенных участков городского пространства, больших и малых архитектурных форм. — подчеркнул глава региона.

На встрече губернатор и женский актив ветеранов обсудили и развитие экскурсионных маршрутов по историческим местам Челябинска, например: «Маршрут Танкограда».

Основные объекты сосредоточены на проспекте Ленина, в Тракторозаводском и Ленинском районах. «Маршрут Танкограда» — это промышленные предприятия, улицы и конкретные дома, объекты соцкультбыта, памятные места города. Каждый объект сопровожден историческим очерком, архивными документами и фотоматериалами, современными иллюстрациями. — сообщает пресс-служба правительства области.

Женщины подчеркнули, что этот проект будет интересен гостям города, особенно в преддверии предстоящих саммитов ШОС и БРИКС.