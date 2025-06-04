«Пляжные» волейболисты сразятся за победу на этапе чемпионата России в Магнитогорске

Призовой фонд турнира составит 2 миллиона рублей

Завтра, 5 июня, в Магнитогорске стартует четвертый этап чемпионата России по пляжному волейболу. Этот топовый турнир южноуральский город будет проводить в пятый раз. Сильнейшие спортсмены страны в двух локациях не только будут бороться за победу, но и разыграют призовой фонд в два миллиона рублей, сообщает Фонд поддержки спорта.

В турнире примут участие лучшие спортсмены страны и приглашенные иностранные игроки, которые порадуют зрителей захватывающими матчами. Состязания будут проводиться в мужском и женском разрядах, с участием около 50 спортивных пар. Призовой фонд составит 2 миллиона рублей.







Соревнования пройдут в двух локациях города Магнитогорска: в парке отдыха «Лукоморье» и на городском курорте «Притяжение», который примет финалы.

Магнитогорск отмечает пятый год подряд проведения этапов чемпионата России, и в честь этого гостей ждут насыщенные мероприятия, экскурсии по городу и на Магнитогорский металлургический комбинат.

Организаторами этапа чемпионата России выступят Всероссийская федерация волейбола, региональное министерство по физической культуре и спорту, Федерация волейбола Челябинской области при содействии Фонда поддержки спорта.

Возрастное ограничение: 12+