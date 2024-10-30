Пловцы Челябинской области заняли второе место на чемпионате УрФО

Они завоевали 57 медалей на соревнованиях в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершились чемпионат и первенство УрФО по плаванию, по итогам которого сборная Челябинской области заняла второе место в командном зачете. Южноуральские спортсмены завоевали на соревнованиях 57 медалей. На этих стартах был сформирован состав участников на чемпионат страны и юниорские всероссийские соревнования «Резерв России», сообщает региональная Федерация плавания.

На соревнования в Екатеринбург сборная Челябинской области делегировала 80 спортсменов. Они боролись не только за медали, но и за возможность попасть в сборную УрФО для участия в национальном чемпионате и всероссийских соревнованиях «Резерв России».

В общей сложности южноуральские пловцы завоевали 57 медалей, заняв итоговое второе место в командном зачете. Три наших земляка выполнили норматив мастера спорта: Матвей Булыкин, Лев Михайлов и Ева Федорова.

На первенстве УрФО в очередной раз отличилась наша звездочка из Златоуста Екатерина Гузик. Она показала лучший результат среди девушек 14—15 лет, набрав 718 очков. Среди юниоров третье место у Евы Федоровой (683 балла) и Владимира Романова (668 баллов).

Отличились южноуральские спортсмены и на чемпионате УрФО. Так, у мужчин лучше других выступил Ярослав Верещагин. Спортсмен из Златоуста завоевал шесть медалей различного достоинства и занял третье место по сумме очков (788). Его землячка Софья Колесникова стала трехкратной победительницей соревнований. Оба спортсмена тренируются на базе СОЦ «Уралочка» под руководством тренера Дарьи Колесниковой.

Впереди пловцов Челябинской области ждут два важных старта — чемпионат России на короткой воде среди взрослых спортсменов и всероссийские соревнования среди юниоров «Резерв России».