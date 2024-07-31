Челябинские пловцы по личным рекордам проплыли дистанции на первенстве России

На соревнованиях в Обнинске Южный Урал представили 15 спортсменов

На первенстве России среди юниоров по плаванию в Обнинске достойно выступили спортсмены Челябинской области. На соревнованиях выступили 15 южноуральских пловцов. Им не удалось завоевать медали, зато большинство из них улучшили собственные рекорды. В общем зачете команда Челябинской области заняла 11-е место среди команд второй группы, сообщает региональная Федерация плавания.

Наиболее ярко и успешно выступила на соревнованиях в Обнинске Ульяна Шагивалеева. Она была близка к тому, чтобы завоевать медаль первенства России. Утешением ей стали хорошие секунды: на дистанциях 200 и 400 м (комплекс), 200 м (вольный стиль и брасс) она показала итоговое время лучше заявленного.

Кроме того, улучшила свои показатели Софья Попова (100 и 200 м баттерфляем) и Елизавета Неволина (50 и 200 м вольным стилем). Свое лучшее время на дистанциях 50, 100 и 200 м брассом показал Никита Денисов.

Отметим, что в эстафете 4×100 м вольным стилем смешанная команда Челябинской области вышла в финальный заплыв, где показала 7-й результат. В общем зачете южноуральские пловцы заняли 11-е место среди субъектов РФ среди команд второй группы.