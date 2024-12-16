Пловец Александр Попов выступил амбассадором Кубка чемпионов в Екатеринбурге

В состязаниях по плаванию успешно выступили спортсмены Челябинской области

В Екатеринбурге завершился традиционный Кубок чемпионов по прыжкам в воду и плаванию, идейным вдохновителем которого является четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. Победителями и призерами соревнований стали спортсмены Челябинской области, куратором которых является легендарный пловец, сообщает региональная Федерация плавания.

Состязания Кубок чемпионов по плаванию и прыжкам в воду в Екатеринбурге собрали более 600 спортсменов из 32 регионов страны. Их амбассадором ежегодно выступает четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов. Знаменитый пловец сам же и награждает победителей и призеров турнира. В этом году большая часть наград досталась спортсменам Челябинской области.

В очередной раз показала свой высокий уровень мастерства Екатерина Гузик из Златоуста. В ее активе пять медалей в личных и командных соревнованиях. Так, она стала победительницей в эстафете 4×100 м вольным стилем с подругами по команде Кирой Васильевой, Анастасией Ворониной и Викторией Филатенко. Кроме того, у нее серебро на дистанциях 200 м (вольный стиль) и 50 м (на спине), а также бронза на 100-метровке вольным стилем и серебро в смешанной эстафете 4×100 м.

Порадовала своим выступлением и челябинка Анастасия Воронина. Она показала лучший результат на 800-метровке вольным стилем. Отметим, что призерами соревнований стали и другие южноуральские спортсмены. Так, медали в различных дисциплинах завоевали Виктория Филатенко (серебро, 50 и 100 м, вольный стиль), Артем Лазарев (серебро, 50 м, вольный стиль), Александр Холщигин (бронза, 50 м, вольный стиль и серебро, 100 м, вольный стиль), Арсений Тютин (бронза, 50 м, баттерфляй).

Сразу две наши команды поднялись на пьедестал почета в смешанной эстафете 4×100 м вольным стилем, заняв второе и третье места. Победили наши парни и в эстафете 4×100 м среди юношей.

Добавим, что в рамках Кубка чемпионов Александр Попов провел мастер-класс для юных пловцов. Титулованный спортсмен регулярно проводит тренировочные мероприятия и для южноуральских атлетов.