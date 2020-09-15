Пловчиха из Златоуста завоевала «бронзу» на чемпионате России

Софья Колесникова стала третьей на дистанции в 5 000 метров.

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Спортсменка из Златоуста стала призёром чемпионата России по плаванию на открытой воде. Софья Колесникова сегодня, 15 сентября, завоевала «бронзу» на дистанции в 5 000 метров на соревнованиях, которые в эти дни проходят в селе Сукко Краснодарского края.



22-летняя спортсменка показала результат в 1 час 2 минуты и 43 секунды, именно за это время она преодолела дистанцию в 5 километров. Южноуральская пловчиха уступила только Екатерине Сорокиной из Пермского края и Валерии Ермаковой, представляющей Московскую и Липецкую области. Последняя показала результат в 1 час 2 минуты и 35 секунд. Софью Колесникову с бронзовой медалью уже поздравили в администрации Златоуста.

«Впереди у Софьи еще одна гонка — на 16 километров. Она состоится 17 сентября. В прошлом году именно эта дистанция стала для спортсменки победной — она привезла в Златоуст золотую медаль Чемпионата»,— подчеркнули представители администрации Златоуста.

Отметим, что проходящие в Сукко соревнования являются первым этапом отбора на чемпионат Европы по водным видам спорта и на олимпийский квалификационный турнир. Эти старты запланированы на май следующего года.