Челябинец разбогател с помощью киберспорта

Благодаря компьютерным играм Владислав Быков смог оплатить учёбу в ВУЗе и аренду квартиры.

Послушать 00:00

Житель Челябинска разбогател благодаря компьютерным играм. 24-летний Владислав Быков на деньги от киберспорта смог оплатить учёбу в ВУЗе и успешно оплачивает квартиру.



Молодой человек играет в Counter-Strike уже 9-й год. Под ником Flash One Владислав Быков стал призёром всероссийских турниров и побывал в Берлине на мировом кубке. Киберсмортсен, который по образованию программист, рассказал, что поездку в Германию полностью оплатили организаторы мероприятия.

«Нам оплачивали полностью поездку. То есть это полностью приехал, поиграл, потом получил призовые. Грубо говоря я платил на свои хотелки. Единственное вот учебу оплачивал. Я оплачивал 50 000 в год. Это не так много на самом деле»,— рассказал «Первому областному» киберспортсмен Владислав Быков.

Часть заработка молодого человека приходила с мелких турниров. В день Владислав Быков мог заработать до 3 000 рублей. Однако ему нередко приходилось засиживаться за компьютером с вечера до утра. Владислав Быков признался, что такие сеансы не радовали его маму.

«Мама тогда уже могла зайти ко мне в комнату и намекнуть, что я немножко заигрался, только немного грубыми словами. И приходилось уходить спать. Ну, у меня родители весьма понимающие. Я опять же и начал поздно. То есть я считаю, что уже в 16 лет у тебя с родителями у тебя с родителями есть какое-то понимание»,— сказал Владислав Быков.

Последние полгода Владислав занимается тренерством и помогает молодым киберспортсменам научиться работать в команде, а также исправляет ошибки в тактике. Свой доход молодой человек не оглашает, но признаётся, что его зарплата не меньше чем у игроков.

Отметим, киберспорт был признан офицальным видом в 2016 году. С тех пор компьютерные атлеты могут претендовать на спортивные разряды и звания мастеров спорта.