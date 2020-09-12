Спортсмены Южного Урала приняли участие в голосовании

Атлеты сделали выбор сегодня, 12 сентября.

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Южноуральские спортсмены приняли участие в голосовании, которое в эти дни проходит в Челябинской области, Свой выбор сделали и ватерполистки из команды «Динамо-Уралочка». Спортсменки проголосовали прямо перед тренировкой. В их числе — Юлия Лаптева, которой недавно исполнилось 18 лет. Девушка впервые приняла участие в выборах и получила за это памятные подарки.



«Очень было приятно, так неожиданно, подарки вручили, такие эмоции. Я все равно переживаю за будущее города, поэтому мы всегда голосуем»,— поделилась с «Первым областным» ватерполистка Юлия Лаптева.

Не остался в стороне от выборов и легкоатлет Василий Мизинов. С утра спортсмен прыгнул с парашютом, а уже в обед пришёл на избирательный участок.

«Я вижу как обустраивается город, появляется много спортивных площадок, центров, появляется новые парки, скверы, город становится лучше и поэтому я выполнил гражданский долг, пришел сегодня и проголосовал здесь»,— сказал мастер спорта международного класса по легкой атлетике Василий Мизинов.

Отметим, что сегодня, 12 сентября — последняя возможность досрочного голосования. Уже в воскресенье, 13 сентября пройдёт основной день выборов.