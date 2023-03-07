В селе Покровском (Московская область) завершился чемпионат России по баскетболу среди глухих спортсменов. Южноуральские баскетболисты смогли дойти до финала соревнований, но в решающем поединке челябинцы уступили московской команде со счетом 76:100, сообщает региональный Минспорт.
Спортсмены челябинской СШ «Олимп» под руководством Алексея Бадера обыграли команды Кемеровской, Московской областей, Санкт-Петербурга, Белгородской и Ростовской областей. Финальный матч с командой Москвы получился упорным и напряженным. В заключительной четверти более опытные москвичи додавили и вырвали победу — 76:100.
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