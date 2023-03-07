Челябинская баскетбольная команда стала серебряным призером чемпионата России

Южноуральские баскетболисты завоевали медали в турнире среди глухих спортсменов

В селе Покровском (Московская область) завершился чемпионат России по баскетболу среди глухих спортсменов. Южноуральские баскетболисты смогли дойти до финала соревнований, но в решающем поединке челябинцы уступили московской команде со счетом 76:100, сообщает региональный Минспорт.Спортсмены челябинской СШ «Олимп» под руководством Алексея Бадера обыграли команды Кемеровской, Московской областей, Санкт-Петербурга, Белгородской и Ростовской областей. Финальный матч с командой Москвы получился упорным и напряженным. В заключительной четверти более опытные москвичи додавили и вырвали победу — 76:100.Добавим, что ранее в челябинском дворце спорта «Надежда» прошел Кубок России по баскетболу (спорту глухих). По итогам турнира челябинская мужская сборная добыла серебро, а женская команда стала бронзовым призером.