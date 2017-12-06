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/ Кремль призвал не поддаваться эмоциям из-за решений МОК

Кремль призвал не поддаваться эмоциям из-за решений МОК

Вопрос ответственности чиновников за произошедшее Дмитрий Песков назвал второстепенным.
сегодня в 18:01
  |  Спорт

Сегодня, 6 декабря, на церемонии вручения премии «Доброволец России 2017» Владимир Путин не стал комментировать решение МОК об отстранении страны от Олимпиады-2018. По всей видимости, свое мнение он озвучит позднее. Однако на данную тему с журналистами пообщался пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет. Нам предстоит еще ответить на ряд вопросов, для этого потребуются контакты с МОК. Необходимо сейчас определить, кто будет вести эти контакты, и как будет вести контакты. И ряд других технологических вопросов подлежат прояснению. — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что делать какие-то решения до прояснения вопросов и принятия консолидированной точки зрения спортсменами поспешно. Он призвал не поддаваться эмоциям. В то же время Дмитрий Песков назвал второстепенным привлечение к ответственности российских чиновников, в том числе и Виталия Мутко.

Не могу сейчас ответить на этот вопрос, с уверенностью могу сказать одно: эта тема не может быть первостепенной. Первостепенной является тема защиты интересов наших российских спортсменов. Чтобы защитить их интересы, мы должны сконцентрировать полностью все свои усилия в первую очередь, а уже все остальное рассматривать во вторую. — прокомментировал Дмитрий Песков.

Напомним, Олимпийский комитет России был отстранен, как и все чиновники из Минспорта России вместе с Виталием Мутко и его заместителем Юрием Нагорных от любых будущих Олимпиад. Российским спортсменам позволят принять участие в играх лишь под знаменем нейтрального флага OAR (Olympic Athlete from Russia). Министр спорта Челябинской области Леонид Одер назвал подобное решение МОК унизительным и обвинил WADA в отсутствии презумпции невиновности.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

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