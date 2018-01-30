/ Южноуральцы попали в «кремлевский список» США

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В число тех, кого Вашингтон посчитал близкими к руководству России, вошли Владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и уроженец Троицка, помощник президента Владимир Кожин. Предполагается, что в перспективе их могут подвергнуть санкциям. В американском минфине пояснили, что сейчас никаких ограничений против фигурантов вводить не будут.
Минфин США составил так называемый кремлевский доклад — список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к руководству России. Подготовку доклада предусматривал законопроект «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который президент США Дональд Трамп подписал в августе 2017 г. — сообщают «Ведомости».
В список также вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, представитель Кремля Дмитрий Песков, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава МИД Сергей Лавров, а также полномочный представитель президента в УрФО Игорь Холманских и другие. Также в «кремлевский список» попал бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал доклад попыткой повлиять на выборы президента РФ.
Мы действительно считаем, что это прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.