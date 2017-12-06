/ Школьники могут получить 100 баллов по ЕГЭ после решения онлайн-олимпиады

Десяток заданий могут обеспечить школьникам высокий результат при поступлении.

Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорд» для школьников с 3 по 11 класс стартовала на Южном Урале. Участие в ней по истории, обществознанию, математике, информатике и биологии засчитывается как первый этап междисциплинарной олимпиады имени В. И. Вернадского. Диплом такой олимпиады дает 100 баллов ЕГЭ по истории и обществознанию. Также ученики могут испытать себя в необычных направлениях. На сайте, например, есть раздел «Рэп и культура» для школьников старших классов.



Данная олимпиада — отличная возможность для школьников 3–11 классов из разных уголков мира посоревноваться друг с другом, решая интересные задания. Более того, теперь старшеклассники могут получить весомые преимущества при поступлении. — рассказал сайту «Первый областной» директор онлайн-школы Алексей Половинкин.



Чтобы принять участие в олимпиаде, необходимо пройти регистрацию здесь. Олимпиада продлится до 10 января.