Во втором матче чемпионата КХЛ встретятся «Трактор» и «Куньлунь»

Транслировать игру будет медиахолдинг ОТВ.

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Сегодня, в воскресенье, 6 сентября, челябинский хоккейный клуб «Трактор» проведёт второй матч в чемпионате Континентальной хоккейной лиги 2020/2021 на арене имени Валерия Белоусова. Соперником «чёрно-белых» будет пекинский «Куньлунь Ред Стар».

В прошлом сезоне в регулярном чемпионате КХЛ «чёрно-белые» встречались на льду с «драконами» четыре раза. В двух матчах победу одержали игроки «Куньлуня», обыграв «Трактор» на 1 шайбу. В двух других триумфаторами становились хоккеисты «Трактора», забивая на одну, а то и две шайбы больше.

Отметим, челябинский «Трактор» продолжает домашнюю серию игр.

Узнать, кто станет победителем в сегодняшнем матче, можно на сайте 1obl.tv. Начало в 16:45.