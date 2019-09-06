Первенство по греко-римской борьбе прошло на Южном Урале

В нем приняли участие 190 спортсменов Челябинской области.

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Захваты и броски, а также профессиональные навыки оценивают судьи во время первенства Челябинской области по греко-римской борьбе среди юниоров и юношей. На эти соревнования приехали 190 борцов из Еманжелинского, Еткульского, Аргаяшского районов, а также из Карталов, Пласта и Аши.

Отметим, что эти соревнования являются отборочными. Победители и призеры войдут в состав сборной Челябинской области.

«В последнее время у нас есть результаты не только на российской арене, но и на зарубежной», — отмечает Евгений Шестаков, начальник управления спорта министерства физической культуры и спорта Челябинской области.

Сильнейшие спортсмены турнира отправятся в конце сентября на Всероссийские соревнования «Золотая Осень» во Владимир.