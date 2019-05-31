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Челябинская область серьезно увеличит финансирование спортивной сферы

Поддержать спортсменов и одаренных детей призвал Алексей Текслер.
сегодня в 12:38
  |  Общество

Культура и спорт являются важной частью развития Челябинской области, заявил Алексей Текслер в своем обращении к Законодательному собранию. Руководитель региона подчеркнул, что важно максимально привлекать детей и молодежь к регулярным занятиям спортом.

В ближайшие три года в области будут построены 15 физкультурно-оздоровительных комплексов, 8 крытых катков, 6 бассейнов, 21 стадион. 30 спортивных школ получат необходимое оборудование. На эти цели мы планируем направить в 2 раза больше средств, чем за предыдущие 5 лет. Спорт дает силу и здоровье, но человека делает личностью культура. Она сплачивает нас, интегрирует, делает единым народом, способным к достижению больших целей. — рассказал Алексей Текслер.

Также область будет оказывать поддержку для одаренных детей и реализовывать культурные инициативы. Поддержка будет осуществляться с помощью обновления материально-технической базы.

До конца этого года в сельских районах Челябинской области будут отремонтированы 10 муниципальных домов культуры. В Варненском и Кунашакском районах они будут реконструированы. Для 16 сельских домов культуры будет приобретено световое и звуковое оборудование, заменены кресла. Поддержку на ремонт и укрепление материально-технической базы получат в этом году 7 театров, в том числе детских. До 2024 года в рамках реализации Национального проекта в регионе будет капитально отремонтировано 28 объектов культуры, а 96 организаций культуры получат современное оборудование. — отметил Алексей Текслер.

По мнению главы региона, нужно развивать и цифровизацию культуры. В этом помогут виртуальные музеи, выставочные мультимедийные проекты, а также цифровые гиды в формате дополненной реальности в традиционных музеях.

Мне кажется, губернатор — человек открытый, который рад обществу, в которое приехал, и который хочет познакомиться с обществом поближе. Зал был наполнен людьми, которые умеют слышать и анализировать, подключаться к работе. Как для человека, который работает в сфере культуры, было приятно, что о культуре Алексей Текслер заговорил в одном из первых блоков. Культура была одной из первых отраслей всегда, и приятно, что программные моменты, которые были проанализированы, говорят, что материально-техническая база будет развиваться. Трудно назвать переменами то, что будет, это системное улучшение. — рассказал сайту «Первый областной» директор челябинского камерного театра Илья Коломейский.

Напомним, в четверг, 30 мая, руководитель Челябинской области выступил с посланием к Законодательному собранию. Алексей Текслер озвучил перед депутатами задачи по решению экономических, социальных и культурных вопросов.

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