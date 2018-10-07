/ Челябинская спортсменка завоевала 2 медали на этапах Кубка мира по плаванию

Виталина Симонова дважды стала серебряной призеркой соревнований.

Челябинская спортсменка Виталина Симонова завоевала две серебряных медали на этапах Кубка мира по плаванию. Соревнования проходили в голландском Эйндховене и в венгерском Будапеште. Россиянка дважды стала второй на дистанции 200 метров брассом, сообщает министерство спорта Челябинской области.

Виталина Симонова пришла к финишу второй на дистанции 200 м брассом. Ее результат — 2.19,43. Победителем же соревнований стала еще одна российская спортсменка — Юлия Ефимова (2.17,88). Бронзовую медаль завоевала американка Мелани Маргалис. — сообщили сайту «Первый областной» в министерстве спорта Челябинской области.

Напомним, Виталина Симонова в этом году завоевала несколько престижных медалей, среди которых золотая медаль чемпионата Европы по летним видам спорта в Глазго.