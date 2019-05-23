/ Бездомная пенсионерка из Челябинска станет бабушкой для большой семьи из ХМАО

Женщине предлагают переселиться в частный дом и заботиться об одном из «внуков».

Пенсионерка из Челябинской области, лишившаяся на пожаре дома и документов, обретет новую семью. У Раисы Моисеевой нет родных, только представители организации помощи бездомным. Именно они помогают женщине получить новый паспорт, чтобы она могла претендовать на пенсию.

Несколько месяцев назад жизнь Раисы Моисеевой круто поменялась. К челябинской организации «Жизнь» обратилась жительница ХМАО, рассказав, что хочет взять в семью бабушку, поселить ее в частном доме в Троицком районе. Бабушка будет следить за хозяйством и приглядывать за сыном жительницы ХМАО, который учится в Троицке. Роль бабушки предложили Раисе Моисеевой.

В том доме жила сестра женщины. Сейчас здание пустует, туда по выходным приезжает сын этой женщины. Семья искала порядочную бабушку, которая бы там жила, и к ней бы все могли приезжать погостить. Баба Рая мечтала о своем доме. Я у нее спрашиваю: «Хотела бы семью?». Она говорит: «Да, но где ее взять?». Теперь семья есть. Люди они, как и баба Рая, очень позитивные, семья большая. — рассказала сайту «Первый областной» директор АНО «Жизнь» Екатерина Петрова.

Сейчас для бабы Раи собирают имущество, финансы на первое время. Женщину не оставят одну, за ней будут приглядывать представители организации. Все уверены, что Раисе Моисеевой понравится на новом месте, во многом благодаря ее отношению к жизни. Знакомые называют бабу Раю «позитивчиком» и отмечают, что она всегда улыбается и видит в любой ситуации только положительные моменты.