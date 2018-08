/ Поеданием уральских пельменей завершил представление Кубка Стэнли Евгений Кузнецов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поел пельменей из чаши Кубка Стэнли. Об этом в социальных сетях рассказал хранитель главного хоккейного трофея Национальной хоккейной лиги. Таким образом хоккеист завершил презентацию трофея на родине, в Челябинске.

Нет ничего лучше, чтобы закончить вечер… русский стиль. Традиционные пельмени из Кубка Стэнли. — подписал снимки хранитель Кубка Стэнли Филип Притчард.

Nothing better than finishing off a night... Russian style. Traditional dumplings from the #stanleycup @Kuzya92 @NHL @Capitals @HockeyHallFame pic.twitter.com/VxPV5kpsyf