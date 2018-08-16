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/ Поеданием уральских пельменей завершил представление Кубка Стэнли Евгений Кузнецов

Поеданием уральских пельменей завершил представление Кубка Стэнли Евгений Кузнецов

Хоккеист побывал в главке, детской школе и на ледовой арене.
сегодня в 08:48
  |  Спорт

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поел пельменей из чаши Кубка Стэнли. Об этом в социальных сетях рассказал хранитель главного хоккейного трофея Национальной хоккейной лиги. Таким образом хоккеист завершил презентацию трофея на родине, в Челябинске.

Нет ничего лучше, чтобы закончить вечер… русский стиль. Традиционные пельмени из Кубка Стэнли. — подписал снимки хранитель Кубка Стэнли Филип Притчард.

«Кузя» устроил настоящее турне с Кубком. За один день хоккеист побывал в детской школе, где начинал тренироваться, главном отделении МВД области и ледовой арене «Трактор». По окончанию встреч с болельщиками Евгений Кузнецов отправился на финальную вечеринку.

Напомним, ранее хоккеисты, получившие право представить трофей, наполняли Кубок шампанским, мороженым и икрой. Среди них был и другой уроженец Южного Урала. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал предпочтение вареным ракам.

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