/ В Челябинске изобрели «пельмени» с алкоголем

Челябинец придумал и сделал конфеты в виде полуфабрикатов с интересной начинкой.

Владислав Новиков-Барковский выставил пост в социальной сети, в котором рассказал миру о своей идее создания конфет в виде пельменей. Начинка у таких «пельмешков» — водочно-лимонная, а тесто сделано из белого шоколада.

Помимо того, им были придуманы и «вареники», внутри которых начинка — вишня на коньяке.

О любви к пельменям и создании «Самых русских конфет» рассказал и сам Владислав Новиков-Барковский.

В семье культа пельменей не было, их кушали, но не часто. А сама идея появилась достаточно просто. Информация из разных кусочков сложилась в оформившуюся картинку. Например, шутка про то, что пельмени — это мужские конфеты, или поговорка: «Пельмени без водки, что паспорт без фотки». В результате несложных рассуждений определились свойства объекта — идеальной русской конфеты. Дальше уже дело техники. Оставалось решить, как заданные свойства воплотить в жизнь. Не без труда и этот вопрос был решён. Сейчас этап тестового производства, люди уже начинают заказывать конфеты. Пока только пельмени, вареники появятся чуть позже. — отмечает Владислав.

Автор обещает не останавливаться на достигнутом. Появились наброски еще одной необычной сладости.

Будет ли продолжение? Будет. Уже прорабатываю, но анонсировать пока рано. Одно скажу точно — это будет тоже на «100% русская конфета»! — делится планами автор сладких пельмешек.