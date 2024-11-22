В магнитогорском парке «Притяжение» проведут «Уральскую классику — 2024»

Товарищеский матч организуют капитаны хоккейных клубов «Металлург» и «Салават Юлаев»

Хоккейный товарищеский матч с участием звезд «Металлурга» и «Салавата Юлаева» состоится в Магнитогорске — Егор Яковлев и Григорий Панин 21 декабря проведут уже третью по счету «Уральскую классику». В этом году социальный проект состоится в хоккейной коробке в парке «Притяжение», сообщает региональный Минспорт.

«Уральская классика» — это мини-турнир, в котором дети играют вместе с известными хоккеистами, спортсменами и блогерами. Причем оставить заявку на участие могут родители детей в возрасте от 6 до 14 лет независимо от места жительства и уровня катания. Как говорят организаторы, главное — искреннее желание и огромная любовь к хоккею.

«Если будет большое количество заявок, то среди всех желающих будет проведен отбор, приоритет при выборе будет отдан ребятам, кто ранее ни разу не участвовал в „Уральской классике“», — уточняют организаторы матча.

Сама программа обещает быть насыщенной. Турнир будет включать 4 матча с детьми и гала-матч между взрослыми командами. Игры пройдут не на профессиональной арене, а на улице. Это своеобразный символ возвращения в детство, к первому шагу на пути в профессиональный спорт. А также уникальная возможность выйти на один лед вместе со своими кумирами.

В этом году участников «Уральской классики» ждет еще один сюрприз. Для любителей лыжного спорта состоится гонка с олимпийским чемпионом 2014 года Александром Легковым. Все желающие смогут проехать 2 километра вместе с прославленным спортсменом. Также будет работать горнолыжная трасса. Помимо спортивных баталий, планируется, что пройдут мастер-классы от других звездных участников, имена которых пока держатся в секрете.

Отметим, за небольшую историю проведения «Уральской классики» в проекте приняли участие сами хоккеисты, экс-футболист Вячеслав Малафеев, телеведущий Станислав Ярушин, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков, победительница турнира Большого шлема Анастасия Мыскина, блогер Subo и другие. Кроме того, в 2023 году Григорий Панин и Егор Яковлев получили специальную награду на премии КХЛ «За вклад в популяризацию и продвижение хоккея».

Возрастное ограничение: 6+