Экс-хоккеисты «Трактора» насолили «Металлургу» во Владивостоке

Форварды Никита Сошников и Джек Родоулд едва не помогли «Адмиралу» выиграть у магнитогорцев

Хоккейный клуб «Металлург» едва не потерял очко во Владивостоке, победив в овертайме «Адмирала» со счетом 3:2. Магнитогорская команда вела в счете 2:0, но упустила нити игры. Перевернули ход матча экс-форварды «Трактора» Никита Сошников и Джек Родуолд, которые еще в прошлом сезоне выступали за челябинский клуб, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Команды начали встречу осторожно. Да, обе включили высокие скорости, но вот не всегда доводили свои атаки до бросков по воротам. В итоге к 6-й минуте они на двоих нанесли лишь один бросок в створ. Лишь только после этого «моряки» провели хорошую и затяжную позиционную атаку, в которой нанесли аж шесть бросков подряд. А началась она после ошибки голкипера «Металлурга» Ильи Набокова, который в простой ситуации «подарил» шайбу сопернику. Но, надо отдать ему должное, свою оплошность он отработал, совершив пару хороших спасений.

«Металлург» в первом отрезке матча выглядел робко. Лишь к середине периода магнитогорцам удалось создать первый по-настоящему опасный момент у ворот соперника. Дважды с убойной позиции наносил броски Люк Джонсон. На этот раз настал черед Василию Демченко демонстрировать свою реакцию.

А затем воспитанник «Трактора» сплоховал — несложный бросок Люка Джонсона с острого угла завершился тем, что Демченко отбил шайбу, но неуклюже: та взмыла в воздух и по высокой траектории опустилась за спину голкиперу «Адмирала».

После перерыва хоккеисты еще не успели толком раскатиться, как счет стал уже 2:0. Произошло это после 13 секунд с начала второго периода. Это Павел Акользин классно сыграл в средней зоне и выдал роскошный пас на ход Денису Зернову. Форвард «Металлурга» эффектно выиграл дуэль у голкипера дальневосточников.

Ответ «Адмирала» не заставил себя долго ждать. Хозяева льда как по нотам разыграли комбинацию. Причем начал ее и завершил точным броском Никита Сошников. Экс-форвард «Трактора» забросил свою четвертую шайбу в сезоне.

После пропущенной шайбы «Металлург» добавил движения в атаке. Хороший шанс увеличить отрыв в счете магнитогорцы получили под занавес периода, когда Дмитрий Силантьев убегал на рандеву с голкипером «Адмирала». Защитник «моряков» Либо Шулак вынужден был фолить. Буллит вызвался исполнить капитан гостей Егор Яковлев, однако защитник штрафной бросок исполнил как-то просто и предсказуемо.

Наверняка вспомнил он об упущенной возможности в середине третьего периода, когда «Адмирал» сравнял счет. Хозяева льда реализовали большинство, причем сделал это снова экс-форвард «Трактора», на сей раз Джек Родуолд. Канадец хорошо сыграл на «пятачке» — 2:2. Концовку периода чуть лучше провели игроки «Адмирала», но счет остался неизменным.

Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1).

Шайбы забросили:

0:1 — Люк Джонсон, 15:24 (5×5).

0:2 — Денис Зернов (Павел Акользин, Алексей Маклюков), 20:13 (5×5).

1:2 — Никита Сошников (Егор Петухов, Аркадий Шестаков), 25:46 (5×5).

2:2 — Джек Родуолд (Дмитрий Завгородний, Либор Шулак), 50:07 (5×4).

2:3 — Люк Джонсон (Робин Пресс, Валерий Орехов), 61:59 (4×3).

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Люк Джонсон («Металлург»)

Мало того, что забросил две шайбы, так еще одна из них стала в итоге победной. Главный герой матча.

Никита Сошников («Адмирал»)

Забросил важнейшую шайбу, которая помогла «Адмиралу» вернуться в игру и перевести игру в овертайм.

Павел Акользин («Металлург»)

Пожалуй, самый активный хоккеист в составе магнитогорского клуба. Запомнился шикарной голевой передачей на Дениса Зернова, когда «Металлург» увеличил отрыв в счете.

Послезавтра, 7 ноября, хоккейный клуб «Металлург» сыграет в чемпионате КХЛ с еще одним дальневосточным клубом — хабаровским «Амуром». Кстати, федеральные СМИ упорно сватают в штаб «тигров» экс-наставника «Трактора» Алексея Заварухина. Если информация о его назначении главного тренера «Амура» подтвердится, то еще один челябинский специалист может насолить магнитогорскому клубу.