/ Артемий Панарин не готов остаться в «Коламбусе» на 8 лет

«Мундиры» испытывают трудности во время переговоров с российским легионером.

Уроженец Коркино Артемий Панарин рассматривает возможные варианты продолжения карьеры. «Коламбус Блю Джекетс» сделали нападающему предложение о продлении контракта на 8 лет. Действующее соглашение 26-летнего хоккеиста рассчитано еще на один сезон.

Мы не хватаемся за как можно большее количество денег. Если бы Панарин действительно этого хотел, то «Коламбус» мог дать ему 11 миллионов долларов в год, а генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен сейчас же подъехал бы к моему дому, чтобы договориться. Артемий любит команду и тренера. Единственный вопрос, который поставлен на карту, — это то, готов ли он провести предстоящие восемь лет в «Коламбусе». Если бы речь шла о двухлетнем контракте, мы бы давно уже его подписали, но мы говорим о большом соглашении на 7−8 лет. — приводит Championat.com слова агента российского легионера Дэна Мильштейна.

Сам хоккеист, судя по снимкам в социальных сетях, посвятил свое свободное время отдыху. Панарин после завершения сезона успел побывать в Японии, Латвии и нескольких городах России.

