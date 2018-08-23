/ Первая совместная фотография Артемия Панарина и Алисы Знарок появилась в сети

Снимок опубликовала модель в своем инстаграм.

Алиса Знарок выложила в инстаграм фотографии с нападающим «Коламбуса» Артемием Панариным. Пара впервые сделала совместные фото. Известно, что до этого пара не афишировала свои отношения.

Невероятно обаятельная пара. Просто космос. Такие красивые, глаз не оторвать. Лучшие из лучших!!! Чудесная пара! — оценили фотографии подписчики Алисы Знарок.

Публикация от Alisa Znarok (@alisaznarok) 22 Авг 2018 в 6:07 PDT

Напомним, Алиса Знарок — дочь бывшего главного тренера СКА и сборной России Олега Знарка. Ранее в инстаграм хоккеиста появилось видео с совместного отдыха тренера и хоккеиста. Тогда Олег Знарок проиграл Артемию Панарину в шахматы, а трофеем поединка стал кофе, который тренер принёс хоккеисту.