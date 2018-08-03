/ «Курица и корова есть». Артемий Панарин за рулем трактора рассказал о влиянии санкций

Хоккеист готовится к новому сезону в родном Коркино.

26-летний нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Артемий Панарин проводит отпуск на родине, в Коркино. Там хоккеист сел за руль трактора. Во время поездки по полю он рассказал, как живется после введения санкций. Шуточным роликом спортсмен поделился в личном аккаунте в Инстаграме.

Живем как жили. Курица есть, корова есть, трактор имею. Курица яйца несет, корова — молоко. Мясо есть, если что. Поэтому поживаю, все нормально. Свое производство имею. В Челябинской области природа, все нормально. Спрос есть, люди приезжают, записываются. Телефон разрывается сейчас. Я два имею! Заказывают мясо. — говорит хоккеист Артемий Панарин.

Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 2 Авг 2018 в 10:38 PDT

Напомним, Панарин не забывает свои корни и в межсезонье всегда находит время, чтобы съездить на Южный Урал. Здесь Артемий ведет активный образ жизни. Судя по социальным сетям, нападающий катается на отечественных мотоциклах и «боевой классике» — ВАЗе.