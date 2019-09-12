Посмотреть открытие IV этап Гран-при по фигурному катанию можно будет онлайн

Медиахолдинг ОТВ организует трансляцию на сайте 1obl.tv и в официальных сообществах сайта «Первый областной» в социальных сетях.

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Уже совсем скоро начнется церемония открытия одного из самых масштабных спортивных мероприятий года. На ледовой арене «Трактор» сегодня, 12 сентября, стартует IV этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

В крупнейших мирровых соревнованиях примут участие спортсмены из 32-х стран. Юные фигуристы выступят в четырех направлениях: танцы на льду, короткий танец, парная короткая программа и короткая программа среди юношей.

Церемония открытия соревнований начнется сегодня в 18:15. Она обещает быть яркой и запоминающейся. Если Вы не успели купить билет на трибуну — не отчаивайтесь: Медиахолдинг ОТВ проведет прямую трансляцию с места событий на 1obl.tv и в официальных сообществах сайта «Первый областной» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».