Отличники ГТО получат бонусы при поступлении в ЮУрГУ

Сдача нормативов на золотой знак может гарантировать до десяти дополнительных баллов.

Послушать 00:00

Отличники ГТО получат бонусы при поступлении в Южно-Уральский государственный университет. Теперь золотой знак гарантирует десять баллов, которые будут добавляться к результатам Единого государственного экзамена при поступлении в вуз.



О нововведении «Первому областному» сообщили в Министерстве спорта Челябинской области. Сегодня, 3 ноября, стартует коммуникационная кампания. В течение ноября приглашения к поступлению получат 75 000 участников сдачи комплекса ГТО, проживающие не только на Южном Урале, но и в Свердловской, Курганской, Оренбургской, Тюменской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Башкортостане.

«Когда поступаешь в вуз, даже один балл может все изменить и открыть путь к бюджетному месту. Наиболее активные абитуриенты уже имеют в своем портфолио золотой знак отличия ГТО»,— отметил директор Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ Вадим Эрлих.

В минспорта отметили, что с 2018 года на базе Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ существует центр тестирования ГТО. Там любой желающий может сдать нормативы, которые в будущем помогут поступить в вуз. Центр обладает всей необходимой инфраструктурой. Напомним, ранее с инициативой начисления дополнительных баллов за успехи в ГТО выступило Минобрнауки России.