«Все расселены, работы идут»: ректор ЮУрГУ прокомментировал ситуацию со взрывом кислородной будки

По словам Александра Шестакова, наибольший ущерб причинён многоэтажному дому, где проживают преподаватели разных вузов.

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Взрыв кислородной будки в челябинской городской больнице № 2 оставил после себя немало проблем. Работы по восстановлению больницы, жилого дома и общежитий начались 31 октября сразу же после ликвидации пожара и продолжаются до сих пор. Ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков рассказал, какой ущерб взрыв нанёс конкретно университету и общежитиям и что было предпринято.

«Что касается ЮУрГУ, взрывной волной выбито порядка 130 окон в общежитиях № 6 и № 7. Но самый главный ущерб нанесен 10-этажному дому, в котором живут сотрудники нашего университета и других вузов Челябинска. Этот дом — муниципальная собственность, сорок квартир. Выгорели балконы с первого по десятый этаж, разрушены балконные двери, есть выбитые евроокна, кое-где внутри помещений нанесен ущерб. Также пострадало несколько автомобилей, которые были припаркованы во дворе дома»,— рассказал Александр Шестаков.

В связи с этим студентов, проживающих в комнатах, где выбило окна, переселили в другие общежития студенческого городка, а повреждённые окна закрыли щитами, чтобы комнаты не промёрзли до тех пор, пока там не будут установлены новые окна.

«Основные проблемы с домом. У нас есть телефоны всех его жителей, мы работаем с ними и с муниципалитетом. Некоторые уехали к родственникам. Всех, кто нуждался во временном переселении, мы обеспечили жильем из университетского фонда»,— уточнил ректор ЮУрГУ.

Также он отметил, что аудитории университета не повреждены, занятия проходят в обычном режиме.

Что касается причины взрыва, то, по мнению Александра Шестакова, их может быть несколько. Это и некачественный проект установки, и отступления от проекта, и ошибки при монтаже. Точная причина будет названа специалистами в течение двух-трёх дней.