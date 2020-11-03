Более 15 килограммов продуктов привезли студотряды ЮУрГУ в приют диких животных Карена Даллакяна

Студенты также помогли в уборке территории и клеток.

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Два дня в Южно-Уральском госуниверситете проходил сбор определённого списка продуктов для животных. Акцию организовали студотряды, которые затем передали всё собранное в приют диких животных «Спаси меня».

1 ноября студенческий отряд проводников «Колесо Фортуны», бойцы сервисного отряда «Штиль» и стройотряда «Танкоград» отвезли более 15 килограммов продуктов для тигра, льва, пумы, косули, волка, лисы и многих других животных. Также студенты помогли волонтерам приюта прибраться на территории и в клетках для животных.

«Такие выезды необходимы, особенно сейчас, когда идёт подготовка к зиме. Приютам можно и нужно помогать, ведь это несложно. После выезда остались очень приятные впечатления. Теперь зверятам будет комфортнее и теплее в своих клетках», — поделилась комиссар отряда проводников «Колесо Фортуны» Анна Волжанина.

К слову, студотряды довольно часто выезжают в приют для животных, где помощь требуется постоянно. В 2020 году это был уже четвёртый выезд.