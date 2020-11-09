«Наша траектория непрерывного образования начинается с инженерной школы и проекта „Сириус“. Затем школьники поступают в ЮУрГУ и попадают в зону элитной подготовки, работают в молодежном конструкторском бюро. Закончив вуз, выпускники обращаются в наш Институт дополнительного образования для дальнейшего повышения квалификации», — рассказывает проректор ЮУрГУ, директор Политехнического института Сергей Ваулин.

В скором времени образовательный проект ЮУрГУ разместят на платформе Уральского научно-образовательного центра. Тогда он станет доступен еще двум вузам — Уральскому федеральному университету и Курганскому государственному университету. Вузы получат доступ к современным методикам и технологиям обучения, а студенты из Екатеринбурга и Кургана смогут повысить свою квалификацию в Институте дополнительного образования при ЮУрГУ.