Спорт для всех: Алексею Текслеру презентовали новый стадион в Еманжелинском районе

Губернатор поставил задачу: увеличить вовлеченность жителей района в спорт.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня с рабочим визитом прибыл в Еманжелинский район. Для начала глава региона посетил поселок Зауральский, в котором в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» построили новый стадион.

«Стадион здесь требовал реконструкции, мы вдохнули в него новую жизнь. В поселке проживает 7000 человек, но места для другого стадиона нет. Поэтому мы совместить здесь все: футбольное поле для взрослых и для школьников младших классов, беговая дорожка, универсальный каток, многофункциональный тренажерный комплекс», — рассказал о стадионе «Зауралец» министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер.

На стадионе одновременно могут заниматься до 5 школьных классов. Сегодня на нем полно детворы.

«Алексей Текслер осмотрел новый стадион и пообщался со школьниками. В Еманжелинском районе на данный момент вовлеченность в спорт составляет чуть больше 30% населения. Глава региона поставил задачу: увеличить уровень вовлеченности населения к 2025 году до 55%», — рассказывает корреспондент медиахолдинга ОТВ с места событий.

Отметим, что стадион должен стать спортивным центром целого района. В следующем году будут завершены последние работы: территорию вокруг стадиона должны благоустроить.