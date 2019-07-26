УФАС возбудило 24 дела на стоматологии Челябинска

Пациентов заставляют платить за бесплатную анестезию.



В Челябинске антимонопольная служба возбудила дела на 24 стоматологические поликлиники. Проблема в том, что учреждения просят плату за местную анестезию у пациентов, которые обращаются по полису ОМС.



Вместо «дешевого» препарата «лидокаин», в стоматологиях предлагают другие, возможно, более эффективные, анестетики «ультракаин», «убестезин». Препарат применяют как по желаниям пациентов, так и по противопоказаниям.



«В принципе, в производстве он просто немного дороже, чем лидокаин. Есть, конечно, специфические действия, которые вам или мне как пациенту абсолютно не интересны», – пояснили в одной из стоматологий Челябинска.



В УФАС рассказали, что если человек обращается по полису ОМС и у него обнаруживается аллергия на препарат «лидокаин», то взимание платы исключено. Пациенту обязаны поставить другой анестетик.



«Имеет место со стороны 24 медицинских учреждений, работающих в сфере ОМС, нарушения требований действующего законодательства, в результате которых происходит ущемление законных прав и интересов граждан, что запрещено статьей 11 «Закона о защите конкуренции», а именно граждане не имеют возможности получить стоматологическую услугу без дополнительно навязанной платной услуги», – рассказали в региональной антимонопольной службе.



У стоматологий на этот счет другое мнение. Как пояснили сайту «Первый областной», стоимость предлагаемого препарата выше, нежели у лидокаина, и пациент сам выбирает, какой анестетик поставить.



«Сама анестезия на основе ультракаина идет на платной основе. Это связано с тем, что тариф ОМС, который сейчас есть, не может покрыть всю стоимость этой анестезии. Если мы будем предоставлять это из средств, то грубо говоря, через какое-то время нам будет нечем платить зарплату», – рассказали сайту «Первый областной» в одной из поликлиник.



Также в проверке следует второй эпизод, когда пациент соглашается на платный анестетик, не имея противопоказаний, в стоимость к препарату плюсуют еще и работу врача. По данному делу собирается доказательная база.