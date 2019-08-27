Челябинцы отправились в Гватемалу лечить местных жителей

Доктор Женя и Татьяна Авдеева вылетели в страну, где люди нуждаются в медицинской помощи.

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Челябинцы Евгений Косовских и Татьяна Авдеева исполнили свою мечту и отправились в Гватемалу, чтобы оказывать медицинскую помощь местному населению. Евгений больше известен в Челябинске как доктор Женя, основатель проекта «Другая медицина». С командой волонтеров он лечит бездомных горожан: обрабатывает раны и ожоги, дает лекарства от простуды и грибка, а также кормит и помогает социализироваться тем, кто этого хочет. Татьяна Авдеева работает с доктором Женей, она журналист, руководитель пресс-службы проекта.

Идея поехать в Гватемалу появилась еще полгода назад. За это время челябинцы тщательно подготовились к поездке: поставили несколько дополнительных прививок, подтянули знание испанского языка и собрали 15 килограммов гуманитарной помощи. Трудиться южноуральцы будут в клинике, которую построили волонтеры из Уфы.

«Как-то с Татьяной Авдеевой мы полгода назад узнали о благотворительной клинике на другом конце света и просто помечтали побывать там и набраться опыта в уличной медицине. Ни для кого не секрет, что в Гватемале из-за отсутствия денег на повитух женщины часто рожают на улице, а больные с сахарным диабетом погибают по причине от отсутствия инсулина. Это без учета змей, мохнатых насекомых, разных лихорадок, действующих вулканов, терроризма. Работа для нас есть и опыт будет!», — пишет на своей странице Евгений Косовских.

После долгих сборов Евгений и Татьяна отправились в Гватемалу. Лететь им предстояло с несколькими пересадками: Москва — Париж — Панама — Гватемала. Сегодня, 27 августа, в 6 утра по челябинскому времени, они прибыли в аэропорт Панамы. До конечной точки им остается один перелет и проезд до деревни на «куриных автобусах». О новом опыте и своих приключениях челябинцы рассказывают на своих страницах в социальных сетях.