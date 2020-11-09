С сегодняшнего дня, 9 ноября, в продажу поступили билеты на чемпионат России по фигурному катанию, который пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске. На соревнованиях сильнейшие спортсмены страны разыграют четыре комплекта наград — в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.
«В Челябинске выступят сильнейшие фигуристы страны, звёзды мирового фигурного катания. Мы ждём всех любителей этого прекрасного вида спорта в арене «Трактор». Уверен, что дети и взрослые получат незабываемые впечатления и поддержат российских спортсменов», — рассказал Леонид Одер, министр спорта Челябинской области.
Отметим, что билеты можно приобрести уже сейчас в Городских зрелищных кассах и на их официальном сайте. Цена зависит от расположения места зрителя на ледовой арене, а также от программы и даты соревнования. При этом минимальная стоимость за посещение — 400 рублей. Дети до 6 лет включительно могут посетить чемпионат России бесплатно, но без предоставления отдельного места.
Также региональное министерство спорта поделилось полным расписанием предстоящих соревнований.
24 декабря (четверг):
14:00–16:30 — Мужчины, короткая программа
16:50–18:55 — Танцы на льду, ритм-танец
19:15–20:00 — Торжественное открытие соревнований
20:15–22:00 — Пары, короткая программа
25 декабря (пятница):
13:30–15:55 — Танцы на льду, произвольный танец
16:15–19:00 — Мужчины, произвольная программа
19:20–21:45 — Женщины, короткая программа
26 декабря (суббота):
16:30–18:40 — Пары, произвольная программа
19:00–21:45 — Женщины, произвольная программа
27 декабря (воскресенье):
13:00–13:45 — Награждение
14:00–16:30 — Показательные выступления