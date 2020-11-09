В Челябинске стартовала продажа билетов на чемпионат России по фигурному катанию

От 400 рублей будет стоить вход на соревнования.

Послушать 00:00

С сегодняшнего дня, 9 ноября, в продажу поступили билеты на чемпионат России по фигурному катанию, который пройдёт с 24 по 27 декабря в Челябинске. На соревнованиях сильнейшие спортсмены страны разыграют четыре комплекта наград — в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

«В Челябинске выступят сильнейшие фигуристы страны, звёзды мирового фигурного катания. Мы ждём всех любителей этого прекрасного вида спорта в арене «Трактор». Уверен, что дети и взрослые получат незабываемые впечатления и поддержат российских спортсменов», — рассказал Леонид Одер, министр спорта Челябинской области.

Отметим, что билеты можно приобрести уже сейчас в Городских зрелищных кассах и на их официальном сайте. Цена зависит от расположения места зрителя на ледовой арене, а также от программы и даты соревнования. При этом минимальная стоимость за посещение — 400 рублей. Дети до 6 лет включительно могут посетить чемпионат России бесплатно, но без предоставления отдельного места.

Также региональное министерство спорта поделилось полным расписанием предстоящих соревнований.

24 декабря (четверг):

14:00–16:30 — Мужчины, короткая программа

16:50–18:55 — Танцы на льду, ритм-танец

19:15–20:00 — Торжественное открытие соревнований

20:15–22:00 — Пары, короткая программа

25 декабря (пятница):

13:30–15:55 — Танцы на льду, произвольный танец

16:15–19:00 — Мужчины, произвольная программа

19:20–21:45 — Женщины, короткая программа

26 декабря (суббота):

16:30–18:40 — Пары, произвольная программа

19:00–21:45 — Женщины, произвольная программа

27 декабря (воскресенье):

13:00–13:45 — Награждение

14:00–16:30 — Показательные выступления