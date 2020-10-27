Мошенники продают билеты на чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске

Жителей просят доверять только официальным представителям Федерации фигурного катания.

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Челябинцев предупредили о мошенниках, которые начали продавать билеты на соревнования по фигурному катанию. В Сети можно встретить объявления о продаже «проходок» на четвертый и пятый этапы Кубка России, которые пройдут в Казани и Москве, а также на чемпионат России в Челябинске.

«Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) убедительно просит всех поклонников фигурного катания не попадаться на уловки мошенников. В ближайшее время на официальном сайте ФФККР www. fsrussia. ru появится информация об официальных распространителях билетов на эти мероприятия», — сообщили в пресс-службе регионального vинспорта.

При покупке билетов тщательно проверяйте всю информацию и детали. Список сайтов, которые НЕ являются продавцами официальных билетов:

https://fs-tickets.ru/events/19360

https://rostelecomcup.com

https://megasport-kassa.ru

Напомним, чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 22 по 27 декабря.