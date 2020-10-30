Стало известно расписание чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске

Соревновательная часть пройдет на ледовой арене «Трактор».

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Крупные соревнования по фигурному катанию вновь пройдут в Челябинске. В этом году на ледовой арене «Трактор» с 22 по 27 декабря состоится чемпионат России.

Министерство спорта Челябинской области сообщает, что первые два дня турнира отведены для приезда спортсменов и официальных тренировок на льду.

«Лучшие фигуристы страны разыграют награды в четырёх дисциплинах. Торжественное открытие начнётся 24 декабря в 19:15 и продлится 45 минут», — рассказали в минспорта.

В первый день зрители смогут увидеть выступления мужчин и пар в короткой программе, а танцевальные пары представят ритм-танец. Во второй день чемпионата России танцевальные пары и мужчины представят произвольную программу, а женщины — короткую программу. 26 декабря, после произвольной программы, станут известны победители среди женщин и пар.

Также министерство спорта предупреждает любителей фигурного катания, что билеты на соревнования, которые пройдут в Челябинске, ещё не доступны к продаже. Поэтому всех заинтересованных просят остерегаться мошенников, предлагающих приобрести билеты на чемпионат России.

Вся информация о старте продаж билетов будет доступна на официальных сайтах Федерации фигурного катания России, а также Министерства спорта Челябинской области.