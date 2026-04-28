Организаторы показали эскиз медалей Парижского полумарафона — 2026

Юбилейные награды получат все участники забегов в Челябинской области

Участники десятого Парижского полумарафона, который пройдет 30 и 31 мая в Челябинской области, получат уникальные юбилейные награды. Организаторы представили дизайн медалей, которые вручат всем финишерам забегов. В центре композиции изделий представлена главная достопримечательность села Париж — уменьшенная копия Эйфелевой башни, сообщает региональный Минспорт.

Традиционные медали на специальной ленте будут дополнены съемными значками (пинами), разными для каждой дистанции. Сами награды также отличаются по цвету в зависимости от длины маршрута. При этом их неизменным элементом останется Эйфелева башня — визитная карточка села Париж в Нагайбакском районе. Уникальные награды получат все участники, финишировавшие в забегах.

«Планируется, что в полумарафоне примут участие порядка 5 тысяч человек. Каждый участник станет частью очень яркой истории события, которое за десять лет выросло из небольшой социальной инициативы в бренд Челябинской области», — отмечают в Минспорте.

Помимо стартов, гостей и участников ждут мастер-классы, квесты, дегустации национальных блюд, интерактивные и гастрономические зоны, фотозоны, а также ярмарка с сувенирами и фермерскими продуктами. В первый день выступит специальный гость. Имя хедлайнера главной сцены пока держится в секрете.

Юбилейный, десятый, Парижский полумарафон пройдет в Челябинской области 30 и 31 мая 2026 года. На старт в селе Париж Нагайбакского района выйдут любители бега, северной ходьбы и велоспорта. Слоты на дистанции еще есть в продаже. Подробности — на официальном сайте Парижского полумарафона.

Напомним, что ранее стала известна программа соревнований. Мероприятие пройдет при поддержке губернатора Челябинской области.