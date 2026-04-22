Стала известна программа юбилейного, X Парижского полумарафона

Праздник продлится два дня

Организаторы юбилейного, 10‑го Парижского полумарафона представили предварительную спортивную, а также развлекательную программы. Участников ждут 10 стартов, мастер-классы, площадка для йоги и, конечно, Парижская неделя моды.

Для любителей бега подготовили дистанции протяженностью 1, 5, 10 и 21 километр. Также запланированы Парижская миля, ночной забег, северная ходьба, велогонка. По традиции будет организован и детский забег.

Для участников и гостей спортивного праздника также готовят насыщенную развлекательную программу. На площадке организуют ярмарку и гастрономическую зону, квесты и разные мастер-классы, детскую зону с педагогами и аниматорами, площадку для йоги с инструкторами и ковриками, а также фестивальную программу со специальным гостем. Самой красивой и масштабной частью праздника станет Парижская неделя моды.

Юбилейный Парижский полумарафон пройдет 30 и 31 мая в селе Париж Нагайбакского района.

Напомним, регистрация на марафон стартовала осенью прошлого года. Продажу слотов открывали трижды. Желающие стать частью юбилейного спортивного события быстро раскупали их. Губернатор Алексей Текслер тогда отметил, что Парижский полумарафон уже стал визитной карточкой региона, брендом Челябинской области.