В Челябинской области запустили последнюю партию слотов на Парижский полумарафон

Легкоатлетические забеги пройдут в Нагайбакском районе в 10‑й раз

В Челябинской области стартовал финальный этап регистрации на юбилейный Парижский полумарафон — 2026. Последние места на старт уже в продаже. Количество слотов для участия строго ограничено, и у желающих есть последняя возможность подать заявку — после закрытия регистрации присоединиться к событию будет нельзя, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Слоты на Парижский полумарафон, который пройдет 30–31 мая в Нагайбакском районе, поступили в свободную продажу, но их количество строго ограничено.

Это последний шанс гарантировать себе место в одном из самых ярких беговых событий весны. Как только квоты будут исчерпаны, регистрация закроется окончательно.

В этом году забеги соберут пять тысяч участников. Парижский полумарафон — 2026 растянут на два дня — 30 и 31 мая. Пока неизвестно распределение дистанций по дням, но все забеги остаются в силе. Регистрация на событие проходит на сайте.

Напомним, что Парижский полумарафон проходит в селе Париж Челябинской области с 2016 года. Он стал настоящим праздником спорта и любви к родному краю. Мероприятие проходит при поддержке губернатора Алексея Текслера. Глава региона регулярно сам открывает событие, а еще выходит на старт одного из забегов.

Организаторами Парижского полумарафона являются министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, Фонд поддержки спорта и региональная федерация легкой атлетики.

