Организаторы открыли регистрацию на Челябинский марафон — 2023

Легкоатлетические забеги планируют провести по центральным улицам города

В Челябинске открыли регистрацию на легкоатлетический марафон — 2023. В этом году он пройдет на совершенно другом качественном уровне — при поддержке президентского и губернаторского грантов по центральным улицам города. Организаторы подготовили пять дистанций от 1 до 42 км, рассчитанных как на профессионалов, так и на любителей бега с разным уровнем подготовки. Первое областное рассказывает о предстоящем спортивном событии и объясняет, чем оно будет отличаться от предыдущих.

У Челябинского марафона интересная и в некотором смысле трагичная история. Команде его организаторов пришлось преодолеть немало испытаний, прежде чем превратить легкоатлетические забеги в большое спортивное и культурное мероприятие. Началось все в 2005 году, когда небольшая еще на тот момент команда единомышленников провела первый марафонский забег. Прошел он тогда в лесопаркой зоне города и собрал около 200 участников. Долгое время, до 2018 года, эти забеги и проходили в лесном бору Челябинска. А в 2019 году Челябинский марафон «вышел» на улицы города.

«Нам тогда удалось убедить администрации города и области, что подобные мероприятия достойны того, чтобы их проводить на городских улицах. С привлечением к легкоатлетическим забегам всех желающих»,— рассказывает директор Челябинского марафона Станислав Реутов.

Тот марафон вызвал немало положительных откликов у его участников. Однако развить успех и выйти на более высокий уровень в организации мероприятия не получилось — из-за пандемии организаторам пришлось отменить проведение марафона в 2020 и 2021 годах. Зато в прошлом году легкоатлетические забеги собрали около двух тысяч участников. Интерес горожан к мероприятию, высокий уровень его организации, а также рост количества беговых любительских клубов поспособствовали тому, чтобы родилась идея о проведении еще более масштабного спортивного праздника.

«Практика проведения подобных городских марафонов успешно реализовывается не только в крупных российских городах, но и во всем мире. Нью-Йорк, Бостон, Лондон, Токио — в этих крупнейших мегаполисах марафоны проводятся по центральным улицам города и становятся большим не только спортивным, но и культурным событием. У нас есть желание сделать марафон в Челябинске визитной карточкой города. И показать, насколько у нас красивый и современный мегаполис, гостям соревнований», — добавляет заместитель директора Челябинского марафона Сергей Блиновских.

Первый шаг в реализации амбициозных планов был сделан в прошлом году. Организаторам марафона удалось выиграть сначала губернаторский, а затем и президентский грант на проведение мероприятия в сентябре 2023 года. То есть вырос статус спортивного события, а вместе с ним и возможности для потенциальных спонсоров. Соорганизатором Челябинского марафона выступит медиахолдинг «Первый областной».

Команда организаторов разработала проекты трассы марафона. Предполагается, что она пройдет в том числе по центральным улицам Челябинска (Свободы, Братьев Кашириных, Университетской Набережной и другим). В этом и есть принципиальное отличие в проведении предстоящего марафона от предыдущих. Как и ранее, участникам состязаний предложат на выбор пять дистанций (1, 5, 10, 21 и 42 км). Но увеличится количество участников — от двух до пяти тысяч. И все они получат не только фирменную экипировку при покупке слота, но и памятную медаль финишера.

«Мы рассчитываем, что к нам приедут любители бега из других городов, а сам марафон станет интересен и привлекателен не только спортсменам, но и всем челябинцам, которые еще не приобщились к активному и здоровому образу жизни. Марафон может стать важным и значимым событием в культурно-спортивной жизни города», — добавляет Сергей Блиновских.

Стать участником легкоатлетических забегов можно уже сейчас — на сайте открыта регистрация на событие. Выбираете дистанцию, оплачиваете слот (от 250 до 1200 рублей) — и вы среди участников Челябинского марафона — 2023.

Возрастное ограничение: 6+