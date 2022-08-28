В Челябинском марафоне-2022 на старт вышло более двух тысяч участников

Победу в абсолютном зачете на дистанции 42 км с результатом 2:33.50 одержал Петр Жолнин

Сегодня, 28 августа, в Челябинске прошел 15-й по счету Челябинский марафон. В этом году он собрал 2100 участников, на старт вышли как профессиональные спортсмены, так и любители бега. Все желающие могли пробежать на выбор четыре дистанции, на финише получить фирменные медали, а победители и призеры — денежные призы, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Несмотря на то, что Челябинский марафон стал уже традиционным легкоатлетическим мероприятием, в нынешнем его виде он, по сути, проводится во второй раз. Ранее забеги проводились в лесопарковой зоне города, а в 2019 году организаторам удалось провести марафон по улицам города. Уже тогда мероприятие вызвало большой резонанс у жителей и гостей Челябинска. Но из-за пандемии в 2020 и 2021 годах марафон не проводился. Возможно, именно поэтому нынешнее мероприятие спортсмены и любители бега ждали с особым нетерпением.

Еще задолго до окончаниия регистрации на марафон, были выкуплены 2100 слотов. Самым многочисленным забегом, как и ожидалось, стал старт на километровую дистанцию — около 1 тысячи участников пробежали в массовом забеге. Однако примерно столько же вышли на общий старт — на дистанции 10,5 (1 круг), 21,1 (2 круга) и 42,2 км (3 круга). Старт трассы начинался у арены «Трактор», далее участники бежали по улице Макеева, сворачивали на улицу Университетская Набережная, добегали до улицы Северо-Крымская и возвращались обратно.

На старте компанию легкоатлетам составил олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Накануне он принял участие в Парижском полумарафоне. И принимает в эти дни активное участие в проведении Всероссийской летней Спартакиады, которая проходит на стадионе имени Елены Елесиной. Титулованный спортсмен нашел время для того, чтобы поддержать Челябинский марафон.

Помимо него заявилось на старт и много других известных легкоатлетов, в том числе и марафонцев. Среди них чемпионка и рекордсменка России в суточном беге Александра Овсянникова, многократная победительница всероссийских соревнований Элина Лунева, неоднократные чемпионы трейловых забегов Наталья Нещерет и Антонина Юшина, а также многие другие.

«Я сегодня работал не на время, а на результат. Конечно, рад победе. Но секунды для себя показал не самые хорошие. Но это не главное. Самое важное то, что мероприятие состоялось, а любители бега смогли наконец-таки пробежаться по улицам города», — отметил после финиша абсолютный победитель на марафонской дистанции Петр Жолнин.

Многие участники, к слову, в разговоре с корреспондентом Первого областного отмечали, что такие мероприятия очень нужны Челябинску. Они воспринимают марафон не столько как спортивное соревнование, а социально значимое событие для города. И выразили пожелание, чтобы в будущем провести мероприятие на центральных улицах Челябинска.

«Я разделяю их мнение. Считаю, что такие мероприятия нужно проводить в центре города, на фоне главных достопримечательностей Челябинска. Я думаю, что такое возможно. Менталитет и отношение к таким легкоатлетическим забегам меняется в лучшую сторону. Да, будет немало и негативно настроенных жителей города из-за того, что придется перекрывать движение автотранспорта. Но вы посмотрите на лица тех, кто вышел на старт, преодолел себя и финишировал, получив заветную медаль. Они и многие другие достойны того, чтобы выйти и пробежать на главных улицах города», — считает начальник Управления по ФКиС Челябинска Максим Клещевников.

Челябинский марафон-2022.



Результаты

Дистанция 10,5 км.

Мужчины

1. Дмитрий Хамаев (Миасс) — 35.06,5

2. Иван Петриванов (Челябинск) — 35.51,4

3. Александр Сергеев (Челябинск) — 36.28,2

Женщины:

1. Элина Лунева (Челябинск) — 37.34,2

2. Олеся Шуклина (Екатеринбург) — 37.53,8

3. Виктория Хабарова (Екатеринбург) — 39.39,1

Дистанция 21,1 км

Мужчины

1. Андрей Миняков (Верхняя Пышма) — 1:10.34,7

2. Андрей Брызгалов (Увельский) — 1:11.51,7

3. Рустам Кульмухамтов (Аргаяш) — 1:12.19,6

Женщины

1. Сусанна Хажиева (Бакал) — 1:23.12,0

2. Наталья Нещерет (Челябинск) — 1:33.59,5

3. Анастасия Деркач (Челябинск) — 1:36.21,5

Дистанция 42,2 км

Мужчины

1. Петр Жолнин (Челябинск) — 2:33.50,0

2. Алексей Колчанов (Челябинск) — 2:40.16,0

3. Михаил Саночкин (Екатеринбург) — 2:40.29,8

Женщины

1. Антонина Юшина (Увельский) — 2:52.11,5

2. Александра Овсянникова (Челябинск) — 3:04.42,3

3. Светлана Перцева (Шадринск) — 3:17.40,4