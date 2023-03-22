Конькобежец из Миасса выиграл 50‑километровый забег на Байкальском марафоне

55-летний Сергей Радайкин занял первое место среди ветеранов

Спортсмен-ветеран из Миасса Сергей Радайкин стал триумфатором ежегодного Байкальского конькобежного марафона. Южноуралец преодолел 50-километровую дистанцию за три с небольшим часа, заняв первое место в возрастной категории от 50 до 64 лет. Вернувшись домой, чемпион рассказал Первому областному о сложных погодных условиях во время соревнований, пронизывающем ветре и удивительной красоте прозрачного и чистого льда самого глубокого в мире озера.

Эти традиционные соревнования ежегодно проходят в районе поселка Сахюрта Ольхонского района в бухте Базарная Губа. В них могут участвовать все желающие, имеющие соответствующую подготовку. Новичкам здесь непросто преодолеть длинную дистанцию из-за сложных климатических условий — в марте еще достаточно холодно, дует сильный пронизывающий ветер.

«Особенно непросто было совладать с ветром, он был очень сильным — в одну сторону несешься как под парусом, в другую — как будто в стену упираешься. Поэтому физическая подготовка спортсменов выходила на первый план», — говорит Сергей Радайкин.

Кольцевая трасса для забегов расположена на открытом льду озера Байкал. Ее протяженность от 5 до 25 км (она каждый раз варьируется из-за погодных условий и состояния льда). Накануне старта лед предварительно очищают от снега, специалисты МЧС измеряют его толщину. Сам конькобежный марафон проводится уже 11-й год, он является частью Фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада».

В этом году Байкальский конькобежный марафон собрал 150 участников из разных уголков страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Иркутска, Ангарска и других городов. Для них были организованы забеги на дистанциях 5, 10, 25 и 50. Перед стартом каждый из участников имеет возможность выйти на лед и потренироваться, «почувствовать» его.

Сергей Радайкин стал единственным представителем Челябинской области на этих соревнованиях. Причем нынешний марафон на озере Байкал стал для него четвертым по счету. На предыдущих трех конькобежец из Миасса также одерживал победу. Правда, в этот раз она далась ему непросто. Накануне старта спортсмен получил небольшую травму, пришлось делать обезболивающие уколы. Но и это не помешало южноуральцу снова выиграть 50-километровый забег в возрастной категории от 50 до 64 лет. Говорит, что лед помог — в этом году он был удивительно скользким.

Сергей работает огнеупорщиком технической дирекции автозавода «Урал», но со школьной скамьи занимается конькобежным спортом. Чтобы подготовиться к марафону, он всю зиму наматывал круги на миасском стадионе.

«Заявился на марафон потому, что хотел испытать себя на прочность, проверить свои силы и возможности. Думаю, мне это удалось. Я остался доволен как самой поездкой, так и результатом. Конькобежный марафон, тем более на открытом льду, — это специфические соревнования, в них принимают участие спортсмены с достаточно хорошей физической и технической подготовкой. Но, думаю, каждый может найти для себя физкультурное направление или вид спорта для поддержания здоровья, хорошей физической формы и жизненного тонуса», — считает Сергей Радайкин.

Конькобежный спорт — не единственное увлечение миасца. Атлет также занимается бегом, принимал участие в девяти легкоатлетических марафонах «Бег чистой воды» на озере Тургояк. Кроме того, занимается также зимним плаванием — моржеванием. И даже принял участие в чемпионате мира — на эти старты заявились более 1300 спортсменов из 42 стран, Сергей Радайкин вошел в число 30 лучших.

«К сожалению, проблемы со здоровьем дают о себе знать — сердечко пошаливает. Хотел бы в 10-й раз выступить на „Беге чистой воды“, но врачи допуск не дают, а организаторы не пускают — боятся, что со мной может что-то случиться. Но я не унываю: надеюсь, что получится-таки в юбилейный раз покорить марафон на Тургояке», — добавил Сергей Радайкин.

Справка

Байкал, внесенный в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1996 году, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это один из самых крупных объектов всемирного природного наследия и самое популярное туристическое направление в Иркутской области и Республике Бурятия. Туризм на Байкале является круглогодичным.