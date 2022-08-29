Красота среди бегущих: почему Челябинский марафон нужно проводить на центральных улицах города

Рассказываем, как прошли легкоатлетические забеги, и убеждаем, что их нужно выводить на другой уровень

В нынешнем году Челябинский марафон — 2022 собрал более двух тысяч участников. Это немного, если сравнивать с тем, как проходят подобные мероприятия в других городах. Но и немало, если учесть, что по улицам города в Челябинске легкоатлетические забеги проходят не так часто. Корреспондент Первого областного увидел интерес к бегу у южноуральцев и гостей города, пообщался с ними для того, чтобы убедиться — марафон обязательно нужно проводить и дальше, но еще лучше — на центральных улицах города.

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Принять участие в Челябинском марафоне могли все желающие. Достаточно было заранее пройти процедуру регистрации, выбрать одну из четырех дистанций и выкупить так называемый слот. Большая часть трассы проходила по улице Университетской Набережной, старт и финиш — у арены «Трактор». Спортсмены и любители бега добегали до улицы Северо-Крымской и возвращались обратно.

Собственно, а теперь чуть подробней о самой трассе. Да, широкая улица с новостройками в активно развивающемся районе города вполне соответствовала тому, чтобы провести спортивное мероприятие. Тут и яркие муралы на домах, и ровная асфальтированная дорога без выбоин и ям. Но тогда возникает резонный вопрос к организаторам — для чего проводится Челябинский марафон и какие у него цели и задачи? Если речь идет о том, чтобы дать возможность любителям бега получить удовольствие от забегов, устроить им спортивное состязание, то с такой задачей устроители марафона справились. Но можно дать мероприятию совсем другое значение, превратив его в большое массовое событие в жизни города.

Скажу честно — мне не с чем сравнивать, я не был свидетелем того, как подобные марафоны проходят в других городах. Но знаю точно, что в большинстве своем их проводят на центральных улицах, на фоне местных достопримечательностей. Поэтому и на старт выходят в десятки раз больше участников.

«Мероприятие классное, спору нет. Челябинский марафон обязательно нужно проводить и дальше. Но представьте, как будет круто, если забеги станут проводить в центре города! Я уверена, что количество желающих пробежать дистанции многократно возрастет», — говорит неоднократная победительница трейловых марафонов Наталья Нещерет.

Разделяют ее мнение и многие другие участники нынешнего марафона, с которым довелось пообщаться корреспонденту Первого областного. Согласен с этой точкой зрения и начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Максим Клещевников. Он отметил, что интерес горожан к занятиям спортом и здоровому образу жизни вырос. Поэтому не видит ничего невозможного в том, чтобы в будущем провести марафон в другой локации. Важно только, чтобы сами челябинцы заняли активную позицию в решении этого вопроса. Даже несмотря на то, что недовольных, конечно же, будет немало.

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Еще задолго до окончания регистрации на марафон были выкуплены 2100 слотов. Самым многочисленным забегом, как и ожидалось, стал старт на километровую дистанцию — около 1 тысячи участников. Однако примерно столько же вышли на общий старт — на дистанции 10,5 (около 600 человек), 21,1 (около 400 человек) и 42,2 км (около 100 человек).

Несмотря на то что Челябинский марафон стал уже традиционным легкоатлетическим мероприятием, в нынешнем его виде он, по сути, проводится во второй раз. Ранее забеги устраивали в лесопарковой зоне города. Лишь в 2019 году организаторам удалось провести марафон по улицам города. Уже тогда мероприятие вызвало большой резонанс и интерес у жителей и гостей Челябинска. Но из-за пандемии в 2020 и 2021 годах марафон не проводился. Возможно, именно поэтому нынешнее мероприятие спортсмены и любители бега ждали с особым нетерпением.

На старте компанию легкоатлетам составил олимпийский чемпион Юрий Борзаковский. Помимо него заявились на старт и много других известных спортсменов, в том числе и марафонцев. Среди них — чемпионка и рекордсменка России в суточном беге Александра Овсянникова, многократная победительница всероссийских соревнований Элина Лунева, неоднократные чемпионы трейловых забегов Наталья Нещерет, Рустам Кульмухаметов и Антонина Юшина, а также многие другие.

Ну а победу в абсолютном зачете на марафонской дистанции одержал челябинец Петр Жолнин. Кстати, мастер спорта по пауэрлифтингу. Удивительно, как он умудряется сочетать занятия в силовом виде с бегом на выносливость. Его результат — 2:33.50,0.

«Я сегодня работал не на время, а на результат. Конечно, рад победе. Но секунды показал для себя не самые хорошие. Но это не главное. Важно то, что мероприятие состоялось, а любители бега смогли наконец-таки пробежаться по улицам города», — отметил после финиша спортсмен.

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Атмосферу праздничного настроения у участников трудно передать словами. Куда лучше передают эмоции фотографии с места событий. Я следил за событиями с фотокамерой. И надо было видеть счастливые лица любителей бега. Едва ли не каждый из них, пробегая мимо, махал рукой и просил сделать фото на память.

Запомнился и еще один интересный момент. Где-то на середине трассы стали встречать друг друга лидеры и отстающие. Первые уже пошли на второй круг, вторые заканчивали первый. И как вы думаете, кто кого поддерживал? Не угадаете. «Молодец! Браво! Держи темп! Красавчик!» — все эти слова были адресованы лидерам состязаний. Хотя в поддержке, казалось бы, больше нуждались отстающие.

Среди последних неспешно бежали и двое мужчин средних лет. «Вчера была моя последняя рюмка. Все, с завтрашнего дня начинаю бегать. Каждый день!» — автор строк стал свидетелем занимательного диалога. Не знаю, сдержит ли марафонец обещание. Но уже сам факт того, что он об этом задумался, уже неплохо. А много ли таких, как он? Если да, то такие вот марафоны однозначно нужно проводить и впредь. Глядишь — и хоть ненамного, но станет больше жителей в нашем городе, ведущих активный и здоровый образ жизни.